Владимира Черникова похоронят на Троекуровском кладбище

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Похороны министра правительства Москвы, главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова состоятся 29 января.

Местом погребения выбрано Троекуровское кладбище, передает ТАСС, ссылаясь на источник в городской мэрии. Отмечается, что умершего на 55-м году жизни Черникова похоронят рядом с его отцом.

Глава ведомства умер в ночь на 27 января. Предварительной причиной названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Черников руководил с октября 2016 года. До этого он был главой департаментом средств массовой информации и рекламы, а еще возглавлял департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

