Собянин: в Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Итоги седьмого хакатона "Лидеры цифровой трансформации" были подведены в Москве. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

Церемония награждения состоялась в кластере "Ломоносов" в рамках молодежного фестиваля "ЛЦТ.Фест".

Как отметил мэр столицы, хакатон является крупнейшим российским конкурсом разработчиков цифровых продуктов для государственных структур и бизнеса.

В этом году на него зарегистрировалось больше 11 тысяч участников. Заявки поступили из 89 регионов РФ и 26 стран, в том числе Китая, Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

"Конкурсанты решали 20 технологических задач от департаментов правительства Москвы и крупных компаний. Главные направления – искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение", – отметил Собянин.

По его словам, наибольший интерес вызвали разработки ИИ-помощника для выявления компьютерных томографий органов грудной клетки без патологий, а также интерактивного электронного журнала общего строительного контроля.

Кроме того, по итогам хакатона была отмечена разработка сервиса, который предоставляет диспетчерам по водоснабжению и водоотведению информацию о вероятном возникновении технологических ситуаций.

Всего было 1 379 команд, лучшими из них стали 60. Мэр столицы указал, что авторы самых перспективных решений получат возможность внедрить свои разработки на практике.

Как сообщалось ранее, Москва закрепила статус инновационного локомотива в вопросах цифровизации. Многие успешные решения после берутся на вооружение другими регионами.

Специалисты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) сделали вывод, что городская власть глубоко вовлечена в процесс цифровизации. В частности, на это указывают многочисленные презентации инновационных решений и конференции.