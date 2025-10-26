26 октября, 10:34Мэр Москвы
Собянин: в Москве подвели итоги хакатона "Лидеры цифровой трансформации"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Итоги седьмого хакатона "Лидеры цифровой трансформации" были подведены в Москве. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.
Церемония награждения состоялась в кластере "Ломоносов" в рамках молодежного фестиваля "ЛЦТ.Фест".
Как отметил мэр столицы, хакатон является крупнейшим российским конкурсом разработчиков цифровых продуктов для государственных структур и бизнеса.
В этом году на него зарегистрировалось больше 11 тысяч участников. Заявки поступили из 89 регионов РФ и 26 стран, в том числе Китая, Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.
"Конкурсанты решали 20 технологических задач от департаментов правительства Москвы и крупных компаний. Главные направления – искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение", – отметил Собянин.
По его словам, наибольший интерес вызвали разработки ИИ-помощника для выявления компьютерных томографий органов грудной клетки без патологий, а также интерактивного электронного журнала общего строительного контроля.
Кроме того, по итогам хакатона была отмечена разработка сервиса, который предоставляет диспетчерам по водоснабжению и водоотведению информацию о вероятном возникновении технологических ситуаций.
Всего было 1 379 команд, лучшими из них стали 60. Мэр столицы указал, что авторы самых перспективных решений получат возможность внедрить свои разработки на практике.
Как сообщалось ранее, Москва закрепила статус инновационного локомотива в вопросах цифровизации. Многие успешные решения после берутся на вооружение другими регионами.
Специалисты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) сделали вывод, что городская власть глубоко вовлечена в процесс цифровизации. В частности, на это указывают многочисленные презентации инновационных решений и конференции.