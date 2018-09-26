Собянин сообщил об увеличении субсидий производителям молока в ТиНАО

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Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы приняло решение об увеличении субсидии производителям молока в ТиНАО.

"В конце июня встречался в ТиНАО с представителями агрокомплексов и фермерами. Они попросили о допподдержке со стороны города. На заседании Правительства Москвы приняли решение вдвое увеличить субсидии производителям молока и на треть – на развитие племенного животноводства", – написал Собянин на своей странице в Twitter.

Ранее президиум правительства Москвы расширил меры финансовой поддержки московских промышленных предприятий. Планируется, что затраты на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение российского оборудования будут возмещаться в размере ключевой ставки Центробанка России, увеличенной на пять процентных пунктов.