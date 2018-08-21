Власти Москвы увеличили субсидии на приобретение отечественного оборудования

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Президиум правительства Москвы расширил меры финансовой поддержки московских промышленных предприятий.

"Мы полностью поддерживаем (увеличение субсидий на приобретение отечественного оборудования, – прим. ред.). С предпринимательскими сообществами и промышленными предприятиями все инициативы обсудили. Что касается федеральных затрат по оборудованию – доля возмещаемых затрат на уплату лизинговых платежей за аренду оборудования российского производства увеличиваем с 25% до 30%", – сообщил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

По словам Фурсина, затраты на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение российского оборудования будут возмещаться в размере ключевой ставки Центробанка России, увеличенной на пять процентных пунктов, передает Агентство "Москва".

Существующие меры поддержки обновления основных фондов предприятий действуют в столице с 2012 года. Они предусматривают возмещение предприятиям части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

Сегодня промышленные предприятия столицы заключи 99 договоров на возмещение затрат по приобретению оборудования на общую сумму девять миллиардов рублей. Объем субсидий составляет 1,6 миллиарда рублей. Принятое постановление расширяет меры финансовой поддержки предприятий, касающиеся именно приобретения нового оборудования, в частности, для локальных очистных сооружений и для нанесения маркировки и кодов на готовую продукцию.

Это позволит предприятиям выполнить предъявляемые к ним требования по экологической безопасности и будет способствовать сокращению незаконного оборота контрафактной промышленной продукции. Указанные изменения будут стимулировать производителей закупать отечественное оборудование.

Генеральный директор ФГУП "Московский эндокринный завод" Михаил Фонарев поблагодарил правительство Москвы за уже оказываемые меры поддержки и подчеркнул, что такая поддержка облегчит бремя столичных промышленников и сделает их более конкурентоспособными.

По его словам, к 2021 году будет открыла вторая производственная площадка, и очистные сооружения необходимо будет приводить в соответствие с действующими нормативными актами, инвестировать в их строительство, в их реконструкцию. "Это достаточно крупные денежные средства," – добавил Фонарев.