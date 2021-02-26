Собянин предложил не менять облик Лубянской площади

20:39
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сергей Собянин предложил временно завершить дискуссию вокруг памятника на Лубянской площади и оставить ее облик в нынешнем виде. Об этом он написал в своем блоге.
Мэр напомнил, что недавно архитектурное сообщество выступило за установку памятника на Лубянской площади. В качестве кандидатур были предложены Александр Невский и Феликс Дзержинский.
"После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", – написал мэр.
Градоначальник допустил наличие разных точек зрения на историю, но заверил, что памятники должны сплочать, а не раскалывать общество.
"Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", – объяснил Собянин.
Он поблагодарил горожан, которые приняли активное участие в данном вопросе, а также попросил всех принять его решение.
"По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение", – заключил он.
Голосование по выбору памятника на Лубянской площади стартовало 25 февраля в 10:00. Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.
Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в XVI веке Русская православная церковь его канонизировала.
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