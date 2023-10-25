Собянин подписал закон об учреждении знака "Заслуженный промышленник города Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон об учреждении почетного знака "Заслуженный промышленник города Москвы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В документе указано, что награждать будут тех, кто вносит вклад в создание новых промышленных площадок, технологического суверенитета, развитие, модернизацию существующих промышленных площадок. Кроме того, отметят тех, кто участвует в создании новых производств и ведет подготовку квалифицированных кадров.

Ранее градоначальник отмечал, что вместе с почетным знаком промышленники смогут получить 300 тысяч рублей. По его данным, сфера промышленности активно развивается в Москве, в ней работают больше 720 тысяч человек.

Между тем заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" открыли крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тысяч "квадратов". Ожидается, что там появится до 1,5 тысячи рабочих мест.

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"