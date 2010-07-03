Собянин назвал главные принципы управления в эпоху Disrupt

Политическая смелость и слом стереотипов являются одними из принципов управления в новой эпохе Disrupt, сообщил Сергей Собянин в ходе дискуссионной панели на тему "Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху Disrupt: управленческие и технологические решения" в рамках XXIII Международного конгресса организации INTOSAI, который проходит в Москве.

"Я бы назвал первым пунктом – слом любых стереотипов. Второе – повседневная нацеленность на результат. Третье – это, конечно, политическая смелость для реализации чего-то, потому что надо менять законы и инструкции, выработанные схемы принятия решений, отказываться от многих популистских решений. Для этого требуются нацеленность, смелость и инновационность", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Также мэр отметил скорость, с которой происходят изменения.

"Тот путь, который мы до этого прошли за 600 лет, мы пройдем максимум лет за 70–80. Это говорит о скорости изменений", – отметил Собянин.

По его словам, в мировой конкурентной борьбе побеждает тот, кто быстро принимает решения, внедряет современные технологии и адаптируется к современности.

Конгресс INTOSAI проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж" с 23 по 28 сентября. В нем участвуют делегации из 170 стран.

Среди участников – члены INTOSAI, экономисты, эксперты в области госуправления и соцсферы, представители ООН, Всемирного банка, ОЭСР и других.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что значительное влияние на экономический рост столицы оказывают частные инвестиции. Мэр отметил, что появление инвестиций стало возможным благодаря вложениям властей в развитие транспортных и инженерных коммуникаций, а также в социальную сферу. Градоначальник добавил, что немалую роль сыграла и работа с брошенными промзонами, которую удалось органично включить в городскую среду.

По словам мэра, важными остаются вопросы подключения к инженерным сетям и устранения административных барьеров при получении разрешения на строительство.

Современную экономику мэр назвал "экономикой человека", а не "нефти, газа или каких-то абстракций". Как подчеркнул Собянин, если затраты в какой-то конкретной области, которые обслуживают человека, снижаются, то для экономики это на самом деле идет только в плюс.

