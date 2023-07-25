Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более десяти лет прошло с начала цифровизации столичной системы здравоохранения. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Благодаря внедрению системы ЕМИАС и электронной записи к врачу москвичи получили возможность совершать действия в дистанционном формате. Сократить время ожидания скорой помощи удалось с помощью установки системы ГЛОНАСС.

В период пандемии COVID-19 в Москве появилось "компьютерное зрение", спасшее жизни нескольким тысячам горожанам.

В связи с появлением большого количества технологичных решений в столице приняли решение о создании единого цифрового контура. Благодаря ему сервисы взаимодействуют между собой и охватывают новые медучреждения.

"Сегодня в "цифре" уже работают два крупных московских стационара – НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Вересаева", – сообщил мэр, отметив, что до конца года к системе подключат еще пять больниц.

Благодаря цифровизации столичного здравоохранения доступ к данным могут иметь как врачи, так и пациенты. Кроме того, хранение медицинских данных в ЕМИАС делает специалистов больниц более мобильными, избавляя их от привязки к одному месту и ведения записей на бумажных носителях.

"И самое главное: от перехода в "цифру" в безусловном выигрыше окажутся пациенты, так как цифровизация помогает сфокусировать внимание врача на пациенте за счет высвобождения времени, которое тратилось на ведение бумажной документации", – пояснил Собянин.

В рамках цифровизации медики стали использовать в работе электронные планшеты, подключенные к системе ЕМИАС. Это позволяет им в кратчайшие сроки найти информацию о пациенте, анализировать и контролировать динамику поступлений пациентов, добавлять заявки на транспортировку наблюдающихся и совершать другие действия.

Как сообщил Собянин, перевод семи столичных медучреждений в цифровой формат позволит сэкономить около 153 тонн бумаги, или более 3,6 тысячи деревьев. В денежном эквиваленте сумма экономии составит порядка 70 миллионов рублей.

При этом главной задачей цифровизации, отметил мэр, является повышение качества лечения людей.

Ранее стало известно, что во флагманских центрах московской больницы имени Викентия Вересаева и Научно-исследовательского института имени Николая Склифосовского провели более 120 тысяч исследований с начала этого года. Всего во флагманских центрах установлено более 3,5 тысячи единиц современного оборудования. В первые месяцы работы в медучреждениях выполнили свыше 45 тысяч УЗИ, 32 тысяч рентгенографий, 13 тысяч компьютерных и 2,3 тысячи магнитно-резонансных томографий.



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