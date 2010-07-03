Собянин выразил соболезнования родным Покровской

ТАСС/ Кинокомпания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing/ кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой", 2011 год, реж. Петр Буслов

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Аллы Покровской. Мэр назвал Покровскую выдающейся актрисой, режиссером и педагогом.

"Алла Покровская блистательно сыграла десятки театральных ролей, снискавших ей искреннюю любовь зрителей. Богатая галерея женских образов была создана Аллой Борисовной и в кинематографе. За годы плодотворной педагогической деятельности профессор Покровская воспитала целую плеяду молодых талантливых актеров, ныне приумножающих славные традиции российской культуры", – говорится в сообщении.

Известная актриса театра и кино умерла во вторник, 25 июня. Похоронят ее 27 июня на Троекуровском кладбище.

Прощание состоится в Московском художественном театре в 11:00. А в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках пройдет отпевание.

Актриса сыграла более тридцати ролей, в том числе в фильмах "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Автопортрет неизвестного" и других.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете и в зарубежных филиалах школы (Летняя школа Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).