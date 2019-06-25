Умерла народная артистка России Алла Покровская

Фото: кадр из фильма "Свой”, режиссер Леонид Агранович
Известная актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская умерла во вторник, 25 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.
Прощание с артисткой может пройти в МХТ им. А. Чехова 27 июня. Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-атташе театра Мария Малкина.
"Церемония прощания с Аллой Борисовной, скорее всего, пройдет 27 июня у нас в театре. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, и нам требуется время, чтобы все согласовать", – сказала Малкина.
Алла Покровская родилась в 1937 году в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. Она училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. С 1959 года Алла Покровская входила в состав труппы театра "Современник". На его сцене она играла последующие 45 лет. В 2004 году была принята в труппу МХТ.
Сыграла более тридцати ролей, в том числе в фильмах "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Автопортрет неизвестного" и других.
Лауреат Премии Станиславского (1998), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2003, 2004), фестиваля "Золотая Маска-2018" с формулировкой "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".
Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете и в зарубежных филиалах школы (Летняя школа Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).
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