Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народную артистку РСФСР Аллу Покровскую похоронят 27 июня на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте МХТ имени Чехова, где она служила.

Прощание состоится в Московском художественном театре в 11:00. А в 13:00 в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках пройдет отпевание.

Театр выразил соболезнования сыну Покровской актеру Михаилу Ефремову и всем ее родным, а также коллегам и многочисленным ученикам.

Известная актриса театра и кино умерла во вторник, 25 июня.

Алла Покровская училась в Школе-студии МХАТ на курсе Виктора Станицына. С 1959 года Алла Покровская входила в состав труппы театра "Современник". На его сцене она играла последующие 45 лет. В 2004 году была принята в труппу МХТ.

Сыграла более тридцати ролей, в том числе в фильмах "Июльский дождь", "Свой", "Нежданный гость", "Дневной поезд", "Дневник директора школы", "Выбор цели", "Автопортрет неизвестного" и других.

Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете и в зарубежных филиалах школы (Летняя школа Станиславского в Кембридже, аспирантская программа с университетом Карнеги-Меллон в Питтсбурге).