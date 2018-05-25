Мэр заявил о курсе Москвы на реорганизацию промышленных территорий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правительство Москвы будет уделять повышенное внимание реорганизации промышленных территорий и развитию коммерческой недвижимости столицы. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе Петербургского международного экономического форума, передает телеканал Москва 24.

По словам мэра, столичные власти "в градостроительной политике взяли курс на реорганизацию промышленных территорий и развитие коммерческой недвижимости для создания рабочих мест".

Собянин пояснил, что для бизнеса планируют установить более приемлемые цены на аренду административных и торговых помещений, а также технопарков для размещения промышленных предприятий.

Мэр столицы напомнил, что высокотехнологичные отрасли не смогут развиваться без точечной поддержки со стороны властей. "Сегодня технопарки Москвы имеют налоговые льготы объемом примерно 25% налоговой нагрузки, это стимулирует развитие инновационного сектора экономики", – подчеркнул Собянин.

"Поддержка бизнеса, высокотехнологичных отраслей оказывается делом выгодным для бизнеса, для города, для страны", – подытожил мэр. Он уточнил, что сейчас в столичных технопарках работают более 30 тысяч человек.