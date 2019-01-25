Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку Надежду Каратаеву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку РСФСР Надежду Каратаеву. В поздравительной телеграмме, которая размещена на портале мэра и правительства Москвы, говорится, что с творчеством актрисы связано много страниц в истории Театра сатиры.
"Актриса большого таланта и обаяния, ветеран войны, Вы оставили яркий след в истории отечественной культуры и своим искусством помогаете утверждать в обществе ценности мира, добра и любви. Высокое мастерство, искренность и душевность отличают Ваши киноработы", – говорится в телеграмме.
Каратаева родилась 25 января 1924 года. В 1950 году была принята в труппу Московского академического театра сатиры. Известна по ролям спектаклях "Квадратура круга", "Смейтесь, паяцы", "У времени в плену", "Родненькие мои", "Ревизор" и других. Также исполняла роли в кинолетах "Личное счастье", "Время собирать камни", "А вы ему кто?", сериалах "Спальный район", "Сделано в СССР".
Сейчас Каратаева продолжает выходить на сцену Театра сатиры. Она исполняет роль Фрекен Бок в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".
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