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11:07

Сергей Собянин поздравил студентов с праздником

мэр Москвы Сергей Собянин общество

11:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил студентов с Днем российского студенчества. Его сообщение опубликовано в микроблоге Twitter.

"Поздравляю молодежь с Днем студента! Надеюсь, все сдали сессию, и теперь душа требует праздника. Желаю хорошо отдохнуть, и с новыми силами – за учебу", – написал мэр Москвы.

Собянин также отметил, что Москва подготовила для студентов 32 площадки. Столица впервые отмечает День студента на общегородском уровне. Для участников мероприятий подготовили рэп-баттл, стендап-шоу, кибертурнир, мастер-классы, интернет-флешмоб.

Московский День студента впервые пройдет в столице

Во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы". Для участников организуют лекции и семинары по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели и бизнес-тренеры. Перед публикой выступят 25/17, Тима Белорусских, "Моя Мишель", The Hatters и другие.

В ресурсном центре НКО стартует межвузовский студенческий интеллектуальный турнир "IQ-гонка".

В Городском центре профессионального и карьерного развития в 19:00 ведущий телеканала "Россия 1" Максим Мовчан и ведущая "Москвы 24" Татьяна Сальникова прочитают лекцию и проведут интерактивный мастер-класс.

На 18 катках столицы для студентов подготовили специальную праздничную программу.

Традиционно День российского студенчества отмечается 25 января. В тот же день почитают мученицу Татьяну Римскую. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа о создании Московского университета, "Татьянин день" праздновали сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Начиная с 2005 года праздник приобрел официальный статус. Идея создания первого университета в России принадлежала ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову.

мэр Москвы Сергей Собянин общество

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