Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ликвидирован еще один беспилотник, который вечером в понедельник, 24 ноября, летел в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА находятся специалисты экстренных служб.

Атака украинских дронов на Москву фиксируется с утра 24 ноября. В общей сложности ликвидировано 10 БПЛА, направлявшихся на столицу.

На этом фоне в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. На данный момент воздушные гавани работают в штатном режиме.

