Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник нейтрализован силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты, уточнил глава города.

Украинские дроны начали атаковать столицу в понедельник, 24 ноября. К настоящему моменту уничтожено девять БПЛА, которые направлялись в сторону города.

На этом фоне в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время авиагавани работают штатно.