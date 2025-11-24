Форма поиска по сайту

24 ноября, 09:35

Мэр Москвы

Собянин поздравил московского учителя Надежду Алексееву c 100-летним юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил в мессенджере MAX с 100-летним юбилеем учителя русского языка и литературы, бывшего директора школы № 68 (ныне школа № 1248. – Прим. ред.) Надежду Алексееву.

Мэр отметил, что преподаватель воспитала не одно поколение талантливых учеников – юристов, дипломатов, писателей и артистов. Среди них – журналист Сергей Корзун и актриса Виктория Верберг.

По словам градоначальника, Алексеева всегда умела находить общий язык с учениками и придумывала для них разные форматы мероприятий. Во время ее работы в школе регулярно проводились тематические вечера, выставки и спектакли, в том числе на французском языке.

"Такие педагоги – основа московской школы, пример преданности делу и любви к ученикам", – подчеркнул Собянин.

Алексеева дважды удостоена звания "Отличник народного просвещения РСФСР", награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" и "В память 850-летия Москвы".

Глава столицы пожелал преподавателю здоровья и благополучия, а также поблагодарил за мудрость и профессионализм.

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатную систему повышения квалификации для учителей по математике, физике и информатике. Зампред ГД Борис Чернышов считает, что реализация инициативы позволит не только повысить качество обучения в школах, но и укрепить авторитет педагогов.

Учителям предложили носить форму в цветах российского триколора

мэр Москвыобразованиеобществогород

