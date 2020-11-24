Собянин осмотрел новое здание ФНС на Мосфильмовской улице

14:08
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков
Сергей Собянин совместно с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым осмотрел новое здание ведомства на Мосфильмовской улице.
Градоначальник поздравил сотрудников ФНС с их прошедшим профессиональным праздником. Он отметил кардинальные преобразования ведомства за последние 10 лет, а также непрекращающуюся работу ФНС во время пандемии.
"Сегодня информационно-цифровые технологии, клиентский своевременный подход к налогоплательщикам, конечно, сделали революцию: вывели Федеральную налоговую службу, да и московскую в одну из самых лучших в мире служб налоговых органов. Конечно, это сказывается на отношении с налогоплательщиками, своевременном начислении налогов", – заявил Собянин.
Руководитель ФНС Даниил Егоров подчеркнул, что порядка 1,5 тысячи человек ежедневно получают услуги в новом здании.
"Конечно, людям нужно понимать и чувствовать, насколько о них заботится город, насколько качественно услуги оказывает им инспекция. Трудно не заметить, как мы преобразовались, и, конечно, это во многом благодаря городу", – добавил Егоров.
Новое здание ФНС оборудовано всем необходимым для осуществления централизованной обработки данных. В нем работают 699 сотрудников, переведенных из налоговых инспекций № 29 и 36.
Ранее сообщалось, что ФНС запустила для бизнеса из пострадавших отраслей сервис, направленный на выплату субсидий на профилактику коронавируса. Воспользоваться опцией смогут также и социальные НКО.
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