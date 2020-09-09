Россияне смогут подписывать документы через портал государственных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи портала государственных услуг смогут подписывать ряд документов и заявлений электронной подписью, для этого не потребуется посещать ведомства, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Как заявил Чернышенко, в настоящий момент насчитывается 75 миллионов пользователей портала госуслуг, у которых подтверждена учетная записью. При этом у них нет возможности подписывать документы или заявления в удаленном режиме.

Вице-премьер добавил, что у ФНС подобный сервис уже действует и у налогоплательщиков есть возможность подписывать налоговые декларации. "Будет строго определенный согласованный со всеми, кому положено, с госорганами, перечень документов и услуг, которые можно будет подписать электронно, но это будет очень эффективно работать", – обращает внимание Чернышенко.

Как отмечает вице-премьер, сервис станет эффективным, так как люди чаще всего используют смартфоны.

Ранее центры "Мои документы" будут предоставлять три новые услуги Пенсионного фонда. Москвичи смогут получить справку о том, что они попадают в категорию предпенсионного возраста.