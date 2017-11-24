Собянин пригласил горожан оценить конкурсные проекты по реновации

24 ноября, 16:08
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить выставку конкурсных проектов по программе реновации в "Доме на Брестской". Об этом мэр столицы сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"В "Доме на Брестской" открылась выставка конкурсных проектов по реновации в районах Головинский, Хорошево-Мневники, Проспект Вернадского, Царицыно и Кузьминки", − написал мэр. "Вместе с вами выберем лучший. Приходите, пишите отзывы", − добавил он.
В "Доме на Брестской" открылась выставка конкурсных проектов по реновации в районах Головинский, Хорошево-Мневники, Проспект Вернадского, Царицыно и Кузьминки. Вместе с вами выберем лучший. Приходите, пишите отзывы.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 ноября 2017 г.
Выставка конкурсных проектов начала принимать посетителей 23 ноября. Лично увидеть и оценить преложенные проекты можно будет ежедневно до 29 декабря 2017 года, а также с 9 по 21 января 2018 года. Отмечается, что на выставке не только макеты, разработанные различными архитектурными бюро, но и 3D-модели этих проектов.
Конкурс архитектурных проектов по программе реновации стартовал 25 апреля по поручению мэра столицы и под эгидой Москомархитектуры. В августе столичные власти назвали пять районов, которые примут участие в архитектурном конкурсе по реновации. Как тогда пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, разработку концепции этих кварталов поручили архитектурным бюро в рамках конкурса по программе реновации. По словам Хуснуллина, архитектурный конкурс пройдет в районах Кузьминки, Головинский, Проспект Вернадского, Хорошево-Мневники и Царицыно.
Участие в конкурсе принимали 120 заявок из 133 поданных, включая 43 международных заявки. В августе были отобраны 20 финалистов, а победителей определит специальное жюри в начале следующего года.
Программа реновации рассчитана до 2032 года. В нее вошли свыше пяти тысяч многоквартирных домов, где проживают примерно миллион москвичей. Правительство уже утвердило стандарт отделки квартир и благоустройства дворов.
Также стало известно, что свыше 200 домов, которые представляет историческую и архитектурную ценность, решили сохранить при реализации программы реновации жилья в Москве. Это решение было принято на зачедании рабочей группы столичного департамента культурного наследия, Москомархитектуры, Общественной палаты и "Архнадзора".
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