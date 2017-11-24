Крупнейшая в мире общественная сеть Wi-Fi формируется в Москве – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Крупнейшая в мире общественная сеть Wi-Fi создается в столице, заявил Сергей Собянин.

В зону покрытия войдут центральные улицы и городской транспорт, написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что расширение сети в Москве завершат до конца 2018 года. В результате к ней подключат 12 парков, 70 музеев и 151 культурный центр. В 2017 году 400 точек будут доступны в 70 культурных центрах и около 50 – в пяти парках. До конца этого года бесплатным интернетом оборудуют все 13 кинотеатрах сети "Москино". Полностью покрыли Wi-Fi парк "Зарядье".

Беспроводной интернет может появиться в 400 электричках ЦППК. К 2019 году Wi-Fi сделают в каждом классе столичных школ.