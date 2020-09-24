Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Войнаровского

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, солиста Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслава Войнаровского. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Ушел из жизни выдающийся оперный певец, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. Неповторимый тенор Вячеслава Игоревича Войнаровского вдохновенно звучал на сценах ведущих музыкальных театров России и мира, вызывая восхищение ценителей прекрасного", – отметил градоначальник.

Он также заявил, что артистизм и обаяние актера нашли воплощение в ярких работах в кино и на телевидении. "Светлая память о Вячеславе Игоревиче Войнаровском навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег и многочисленных поклонников", – сказано в сообщении.

О кончине Вячеслава Войнаровского стало известно 24 сентября. Народный артист России родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. После окончания Российского института театрального искусства (ГИТИС) он выступал в Саратовском областном театре оперетты.

В 1972 году актер перешел в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На счету Войнаровского больше 20 ролей в кино, среди которых фильмы "Три богатыря", "Счастье ты мое", "Клубничка".