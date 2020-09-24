Скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский

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Скончался солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Ему было 74 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сына артиста Игоря Войнаровского.

"Да, сегодня в два часа ночи Вячеслав Войнаровский ушел", – сказал сын артиста, уточнив, что о дате и месте похорон сообщит позднее.

Народный артист РФ Вячеслав Войнаровский родился в 1946 году в Хабаровске. После окончания Российского института театрально искусства (ГИТИС) Войнаровский выступал в Саратовском областном театре оперетты.

В 1972 году он перешел в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Войнаровский принимал также активное участие в съемках телепередач "Кривое зеркало" и "Петросян-Шоу".

Кроме того, артист много снимался в кино. На его счету больше 20 ролей. В частности, многим Войнаровский запомнился по игре в картинах "Три богатыря", "Счастье ты мое", "Клубничка" и "Пуля-дура 3".