Скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев
Скончался солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Ему было 74 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сына артиста Игоря Войнаровского.
"Да, сегодня в два часа ночи Вячеслав Войнаровский ушел", – сказал сын артиста, уточнив, что о дате и месте похорон сообщит позднее.
Народный артист РФ Вячеслав Войнаровский родился в 1946 году в Хабаровске. После окончания Российского института театрально искусства (ГИТИС) Войнаровский выступал в Саратовском областном театре оперетты.
В 1972 году он перешел в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Войнаровский принимал также активное участие в съемках телепередач "Кривое зеркало" и "Петросян-Шоу".
Кроме того, артист много снимался в кино. На его счету больше 20 ролей. В частности, многим Войнаровский запомнился по игре в картинах "Три богатыря", "Счастье ты мое", "Клубничка" и "Пуля-дура 3".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: