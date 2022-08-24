Собянин выразил надежду на запуск эскалаторной галереи на Воробьевых горах в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Запуск эскалаторной галереи на Воробьевых горах может произойти уже в этом году, заявил Сергей Собянин.

"Несмотря на все опасения экспертов и наших специалистов, тем не менее нам удалось практически большую часть уже работы выполнить. Надеюсь, в этом году мы запустим этот проект", – сказал он в эфире телеканала "ТВ Центр".

По словам мэра, реализация данного проекта вызывала сомнения в связи со стоимостью восстановления эскалаторной галереи. При этом градоначальник указал на его востребованность среди жителей района и студентов МГУ.

Ранее Собянин заявил о скором открытии исторической подъемной галереи на Воробьевых горах и поделился фотографиями со строительной площадки. По его словам, сейчас идет монтаж трех эскалаторов и установка ступеней. Он напомнил, что комплекс не работал около 40 лет. Из-за смещения грунтов и оползней в конструкциях появились трещины, и его закрыли как аварийный.



Он добавил, что эскалатор намного сократит путь от станции метро "Воробьевы горы" к главному зданию МГУ, смотровой площадке и канатной дороге.

