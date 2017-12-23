Собянин назвал Владимира Путина настоящим лидером

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Владимира Путина человеком, способным объединить страну, пройти через все невзгоды и победить. Об этом столичный градоначальник написал на своей странице в Twitter.

"Съезд #ЕР единодушно поддержал выдвижение Владимира Владимировича Путина. Он настоящий лидер. Человек, способный объединить страну, пройти через все невзгоды и победить", – написал мэр.

Съезд #ЕР единодушно поддержал выдвижение Владимира Владимировича Путина. Он настоящий лидер. Человек, способный объединить страну, пройти через все невзгоды и победить. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 декабря 2017 г.



Ранее председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. Он также напомнил, что члены партии "уже давно и твердо определили, кому окажут поддержку". Дмитрий Медведев также поручил создать пул наблюдателей на выборах от "Единой России", чтобы не допустить нарушений и перегибов.