"Единая Россия" поддержала самовыдвижение Путина – Медведев

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году.
"В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет самых разных людей. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны – Владимир Владимирович Путин", – сказал Медведев на съезде партии, передает ТАСС.
Он также напомнил, что члены партии "уже давно и твердо определили, кому окажут поддержку". Дмитрий Медведев также поручил создать пул наблюдателей на выборах от "Единой России", чтобы не допустить нарушений и перегибов. Он подчеркнул, что нарушения и "перегибы" недопустимы. По его словам, это важно для политической системы, для нормального, цивилизованного развития страны.
В Москве прошел Всероссийский съезд партии "Единая Россия". Он продлился два дня. Главной задачей там назвали мобилизацию ресурсов в преддверии президентских выборов. Кроме того, там прошло заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы. У "Единой России" более двух миллионов сторонников. Свыше двух тысяч – собрались на ВДНХ.
Центральная избирательная комиссия РФ запустила обратный отсчет времени до выборов президента России. Постановление Совета Федерации о назначении даты выборов президента вступило в силу 18 декабря.
Пока желание участвовать в выборах изъявили 23 человека. В их числе и действующий президент России Владимир Путин.
О своем решении баллотироваться также уже сообщили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.
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