Единый стандарт качества поликлиник и школ будет внедрен через несколько лет – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал о планах "Единой России" по созданию московского стандарта школ. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

"Сегодня новый стандарт качества внедряется в городских поликлиниках. На очереди – школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учебы и творчества", – говорится в сообщении.

Собянин отметил, что это произойдет уже через несколько лет.

По его словам, создание центров "Мои документы" задало новый стандарт качества обслуживания горожан, к которому должны стремиться все городские службы.

Ранее Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник. По его словам, после реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, разработанному в 2019 году с учетом предложений медицинских работников.

Поликлиники будут удобны не только для пациентов, но и для врачей. В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями. Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики.

