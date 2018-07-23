Почти 150 тысяч человек воспользовались ночными маршрутами в Москве за время ЧМ-2018

23 июля, 21:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
За время чемпионата мира по футболу 12 ночных маршрутов в столице перевезли почти 150 тысяч человек, сообщил у себя в Twitter Сергей Собянин.
Мэр отметил, что с каждым летом пассажиров таких маршрутов становится все больше.
За время #ЧМ2018 двенадцать ночных маршрутов перевезли почти 150 тысяч человек. Когда запускали эти маршруты - в них особо не верили, но с каждым летом пассажиров все больше. Подумаем, как развивать их дальше.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2018 г.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября пустят ночные автобусы между Москвой и аэропортом Внуково.
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