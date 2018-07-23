Почти 150 тысяч человек воспользовались ночными маршрутами в Москве за время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За время чемпионата мира по футболу 12 ночных маршрутов в столице перевезли почти 150 тысяч человек, сообщил у себя в Twitter Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с каждым летом пассажиров таких маршрутов становится все больше.

За время #ЧМ2018 двенадцать ночных маршрутов перевезли почти 150 тысяч человек. Когда запускали эти маршруты - в них особо не верили, но с каждым летом пассажиров все больше. Подумаем, как развивать их дальше. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 июля 2018 г.



Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября пустят ночные автобусы между Москвой и аэропортом Внуково.