Ночной автобусный рейс свяжет Москву с аэропортом Внуково с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ночные автобусы между Москвой и аэропортом Внуково запустят с 1 сентября. Об этом на встрече с коллективом авиагавани рассказал Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Мэр подчеркнул, что на данный момент в Москве работают 11 таких рейсов. Все они пользуются популярностью.

Собянин также отметил важность ночного автобусного сообщения между городом и аэропортом.

Поездка Собянина во Внуково состоялась по случаю 77-летия авиагавани.

С 1 июля автобусы маршрута М10 "Станция метро "Китай-город" – Лобненская улица" стали круглосуточными.Таким образом, число ночных маршрутов наземного транспорта увеличилось до 12.