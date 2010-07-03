Москва и Ханой подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин и председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг подписали программу сотрудничества между городами на 2019–2021 годы. Встреча состоялась в рамках визита в Москву правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с премьер-министром Нгуен Суан Фуком.
Документ предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по ключевым направлениям социальной сферы и городского хозяйства. Среди них: развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (парковочное хозяйство, управление транспортными потоками), поддержание чистоты и уборка городских территорий, наука и высокие технологии (содействие в налаживании прямого взаимодействия технопарков и научно-исследовательских центров Москвы и Ханоя), здравоохранение и социальная защита, охрана окружающей среды, безопасность систем жизнеобеспечения города, развитие и поддержка предпринимательства, реализация государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов.
Городские администрации планируют оказывать поддержку хозяйствующим субъектам двух столиц в установлении взаимовыгодных деловых контактов.
В сфере образования правительство Москвы и Народный комитет Ханоя будут способствовать расширению прямых партнерских связей между образовательными организациями и реализации программ повышения квалификации педагогов.
В конце ноября – начале декабря 2019 года в Ханое запланировано проведение Дней Москвы.
Москва и Ханой договорились о сотрудничестве
В прошлом году товарооборот между московскими организациями и их вьетнамскими партнерами составил 2,96 миллиарда долларов. Вьетнам занимает девятое место по объему взаимной торговли среди зарубежных партнеров российской столицы.
В Москве зарегистрировано около 20 предприятий с вьетнамским капиталом в уставном фонде. По состоянию на 1 октября 2018 года объем накопленных вьетнамских инвестиций в столичной экономике составил 527 миллионов долларов.
Крупнейший реализованный инвестиционный проект – культурно-деловой центр "Ханой – Москва" (Ярославское шоссе, дом 146). Комплекс был построен в 2010–2014 годах. На площади 132,1 тысячи квадратных метров разместились торговый центр, офисы и гостиница с апартаментами.
По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2018 году поток туристов из Вьетнама увеличился на 13 процентов по сравнению с 2017 годом и составил 74,3 тысячи человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.