Москва и Ханой подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин и председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг подписали программу сотрудничества между городами на 2019–2021 годы. Встреча состоялась в рамках визита в Москву правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам во главе с премьер-министром Нгуен Суан Фуком.

Документ предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по ключевым направлениям социальной сферы и городского хозяйства. Среди них: развитие общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (парковочное хозяйство, управление транспортными потоками), поддержание чистоты и уборка городских территорий, наука и высокие технологии (содействие в налаживании прямого взаимодействия технопарков и научно-исследовательских центров Москвы и Ханоя), здравоохранение и социальная защита, охрана окружающей среды, безопасность систем жизнеобеспечения города, развитие и поддержка предпринимательства, реализация государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов.

Городские администрации планируют оказывать поддержку хозяйствующим субъектам двух столиц в установлении взаимовыгодных деловых контактов.

В сфере образования правительство Москвы и Народный комитет Ханоя будут способствовать расширению прямых партнерских связей между образовательными организациями и реализации программ повышения квалификации педагогов.

В конце ноября – начале декабря 2019 года в Ханое запланировано проведение Дней Москвы.



Москва и Ханой договорились о сотрудничестве

В прошлом году товарооборот между московскими организациями и их вьетнамскими партнерами составил 2,96 миллиарда долларов. Вьетнам занимает девятое место по объему взаимной торговли среди зарубежных партнеров российской столицы.

В Москве зарегистрировано около 20 предприятий с вьетнамским капиталом в уставном фонде. По состоянию на 1 октября 2018 года объем накопленных вьетнамских инвестиций в столичной экономике составил 527 миллионов долларов.

Крупнейший реализованный инвестиционный проект – культурно-деловой центр "Ханой – Москва" (Ярославское шоссе, дом 146). Комплекс был построен в 2010–2014 годах. На площади 132,1 тысячи квадратных метров разместились торговый центр, офисы и гостиница с апартаментами.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2018 году поток туристов из Вьетнама увеличился на 13 процентов по сравнению с 2017 годом и составил 74,3 тысячи человек.

