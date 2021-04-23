Около трети услуг центров "Мои документы" переведут в онлайн в этом году – Собянин

17:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2021 году 30% услуг центров "Мои документы" будут оказываться исключительно в онлайн-формате. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания дискуссионного клуба Высшей школы экономики и Сбера на тему "Цифровая трансформация – государство, города, компании".
Он отметил, что в перспективе стоит задача оказывать в онлайн-формате 80% всех услуг и избавить людей от необходимости посещать офисы.
"Сегодня наша первая задача была сделать клиентоориентированность в сервисах МФЦ. Сейчас следующая задача – убрать все лишние хождения, которые там есть, все максимально. В этом году 30% переведем в режим онлайн, только онлайн", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Мэр отметил, что сейчас сервисы системы "Мои документы" не уступают цифровым продуктам лучших коммерческих банков и способны составить им конкуренцию.
Ранее сообщалось, что ежегодно в столичные центры госуслуг "Мои документы" обращаются 20 миллионов человек. После перевода центров занятости населения на площадки офисов "Мои документы" число жителей, которые обращаются по вопросам трудоустройства, увеличилось в два-три раза.
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