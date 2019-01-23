Собянин распорядился создать оргкомитет по проведению Года театра в Москве

Сергей Собянин подписал распоряжение о создании оргкомитета по проведению Года театра в Москве. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Также мэр столицы утвердил состав оргкомитета. Руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина возглавит оргкомитет. Главу общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей РФ" Александра Калягина назначили сопредседателем.
Ранее сообщалось, что на заседании оргкомитета по проведению Года театра Собянин объявил, что в 2019 году правительство Москвы увеличит объем грантов на финансирование деятельности театров на 400 миллионов рублей и выделит целевое финансирование 250 миллионов рублей на реализацию проектов Года театра, предложенных театральным сообществом. 60 миллионов рублей пойдет на реализацию театральных проектов федерального уровня, предложенных министерством культуры.
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