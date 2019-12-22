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Общество

13:02

Собянин поздравил кардиохирурга Бокерию с юбилеем

мэр Москвы Сергей Собянин общество медицина

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева Лео Бокерию с юбилеем. Об этом градоначальник написал в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что Бокерии исполнилось 80 лет.

"Врач с мировым именем. Автор новаторских методов лечения. Учитель для нескольких поколений хирургов. Спасибо, Лео Антонович, за спасенные жизни", – отметил в соцсети Собянин.

Кроме того, мэр выразил радость тем, что Бокерия живет и работает именно в Москве, и пожелал ему сильного сердца.

Профессон Бокерия родился в 1939 году. С 1994 года он был на посту директора НЦССХ им. А.Бакулева РАМН, являлся основоположником хирургического лечения нарушений ритма сердца. Кроме того, вклад врача в проблему ишемической болезни сердца высоко ценится в мире. С ноября этого года он получил статус почетного президента НМИЦ ССХ.

Ранее направил свои поздравления главному кардиохирургу России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что за плечами Бокерии десятки наград, почетных званий и премий, однако главная из них – это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".

Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии имени Бакулева

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