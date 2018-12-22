Собянин поздравил московских энергетиков с праздником

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за отличную работу.

"Сегодня #Мосэнерго – самая крупная генерирующая компания в стране и крупнейший производитель тепла в мире. Компания постоянно развивается и заботится об окружающей среде", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Работников и ветеранов энергетической отрасли поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, в отечественной энергетической отрасли всегда трудились и трудятся профессионалы своего дела.

День энергетика отмечают в России с 1966 года. Сначала его праздновали в третье воскресенье декабря, но в 2015 году перенесли на 22 декабря.