Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, в отечественной энергетической отрасли всегда трудились и трудятся профессионалы своего дела. "Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами", – отметил глава государства. Главными задачами он назвал строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий и повышение доступности услуг.

День энергетика отмечают в России с 1966 года. Сначала его праздновали в третье воскресенье декабря, но в 2015 году перенесли на 22 декабря. В этот день его также официально отмечают в Белоруссии и на Украине.