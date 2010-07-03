Собянин поздравил москвичей с победой на "Абилимпиксе – 2019"

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Сергей Собянин поздравил юных москвичей с ограниченными возможностями с победой на чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс – 2019".

"Поздравляю победителей национального чемпионата "Абилимпикс – 2019"! Восхищаюсь людьми, которые, несмотря ни на что, не опускают руки и становятся профессионалами в своем деле", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр подчеркнул, что в ходе чемпионата несколько тысяч человек соревновались в веб-дизайне, робототехнике, лазерных технологиях и еще примерно 100 компетенциях. Также он отметил, что Москва планирует запустить программу по переобучению людей с инвалидностью.

"Уже сейчас есть тренинги в центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера". Там помогают найти работу и поддерживают во время адаптации в первые месяцы", – добавил Собянин.

Соревнования пятого национального чемпионата "Абилимпикс" проходили в столице в период с 18 по 22 ноября на ВДНХ. В павильонах прошли соревнования по 70 специальностям, а также деловая программа и встречи с блогерами и актерами.

Чемпионат "Абилимпикс" – это соревнование, которое способствует развитию профессиональных навыков у людей с ограничениями по здоровью. На турнире они доказывают, что способны проявить себя и попасть в поле зрения работодателей.

Программа конкурса профессионального мастерства подразумевает состязания по веб-дизайну, робототехнике, экономике, бухгалтерскому учету и другим специальностям. Вход для посетителей свободный, организаторы ожидают примерно 10 тысяч гостей в дни проведения турнира.

В прошлом году сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата профмастерства "Абилимпикс". Всего на соревновании побывали 1367 участников из 83 регионов РФ.

