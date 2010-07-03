Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет на ВДНХ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соревнования пятого национального чемпионата "Абилимпикс" пройдут в Москве в период с 18 по 22 ноября. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ВДНХ".

"ВДНХ станет центральной площадкой мероприятия. В павильонах Выставки пройдут соревнования по 70 специальностям, а также деловая программа и встречи с блогерами и актерами", – заявили в пресс-службе выставочного комплекса.

Чемпионат "Абилимпикс" – это соревнование, которое способствует развитию профессиональных навыков у людей с ограничениями по здоровью. На турнире они доказывают, что способны проявить себя и попасть в поле зрения работодателей.

Программа конкурса профессионального мастерства подразумевает состязания по веб-дизайну, робототехнике, экономике, бухгалтерскому учету и другим специальностям. Вход для посетителей свободный, организаторы ожидают примерно 10 тысяч гостей в дни проведения турнира.

В прошлом году сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата профмастерства "Абилимпикс". Всего на соревновании побывали 1367 участников из 83 регионов Российской Федерации.

