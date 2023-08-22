Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Участники видеоконференции обсудили приоритетные задачи в экономике, соцсфере и других областях. Так, была затронута тема открытия 25 университетских кампусов в РФ. Как отметил Владимир Путин, первые 17 проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и на Сахалине.

Глава государства рассказал, что на базе кампусов для студентов обустроят современные общежития, откроют лаборатории и технопарки, а также создадут места для отдыха и занятий спортом.

Президент подчеркнул, что в рамках реализации этих проектов будут обеспечены комфортные условия для учебы, которые позволят на качественно новом уровне готовить кадры для экономики РФ.

Также на заседании подвели итоги достижений национальных целей развития. Глава государства заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по показателям прошлого года, опередив Германию.

Уточняется, что ВВП увеличился на 4,9% во втором квартале текущего года, если сравнивать с показателями 2022 года. В свою очередь, объем промышленного производства вырос на 6,3%, а обрабатывающего – на 11,3%. На заседании его участники пришли к выводу, что такую динамику необходимо поддерживать за счет привлечения инвестиций, создания рабочих мест и освоения новых технологий.

Ранее Собянин рассказал, что обрабатывающие предприятия инвестировали в экономику Москвы более 33 миллиардов рублей в первом квартале 2023 года, что на 8% выше аналогичного показателя 2022 года.

Градоначальник привел в пример московского производителя роботизированных систем, который совместно с российской горно-металлургической компанией создал отечественную проволоку для сварочных работ.



Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей