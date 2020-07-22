Собянин утвердил проект планировки микрорайона в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки территории микрорайона 3 в столичном районе Покровское-Стрешнево.

"Утвердить проект планировки территории микрорайона 3 района Покровское-Стрешнево города Москвы", – указано в постановлении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно документу, территория площадью 13,88 гектара будет использована для реализации строительства по программе реновации.

Территория микрорайона ограничена с северо-востока Врачебным проездом, улицей Гаричевского и Полесским проездом. С юга участок оканчивается железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги. С запада – Проектируемым проездом № 1577.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что по программе реновации переехали более 18 тысяч жителей столицы. Под заселение с начала проекта передано 55 новостроек.

