Собянин утвердил проект планировки микрорайона в Покровском-Стрешневе

21:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки территории микрорайона 3 в столичном районе Покровское-Стрешнево.
"Утвердить проект планировки территории микрорайона 3 района Покровское-Стрешнево города Москвы", – указано в постановлении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Согласно документу, территория площадью 13,88 гектара будет использована для реализации строительства по программе реновации.
Территория микрорайона ограничена с северо-востока Врачебным проездом, улицей Гаричевского и Полесским проездом. С юга участок оканчивается железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги. С запада – Проектируемым проездом № 1577.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что по программе реновации переехали более 18 тысяч жителей столицы. Под заселение с начала проекта передано 55 новостроек.
Собянин пообщался с новоселами программы реновации в Лосиноостровском
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: