14:59
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин в День памяти и скорби пожелал здоровья ветеранам. Пожелание он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"80 лет назад началась Великая Отечественная война. Священная война за освобождение нашей Родины от фашистов. До победы было 1 418 дней тяжелейших испытаний, беспримерного подвига и самоотверженного труда", – написал градоначальник.
Он отметил, что в этот день сердца людей наполняются печалью. Они смотрят на фотографии предков, которые не вернулись с полей сражений, скончались от ран в госпиталях, пропали без вести, отдавали последние силы, работая в тылу, и восстанавливали государство после страшной войны.
Собянин подчеркнул, что предки сделали все для жизни будущих поколений в независимой стране.
"Вечная память павшим! Доброго здоровья ветеранам! Давайте сохраним подаренный ими мир", – заключил мэр.
Ранее Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В начале церемонии в Александровском саду военные Преображенского полка установили перед Вечным огнем два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Возложение прошло под музыку в исполнении оркестра Преображенского полка.
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