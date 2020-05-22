Ситуация с COVID-19 в большинстве регионов управляемая – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В большинстве российских регионов ситуация с COVID-19 управляемая, заявил Сергей Собянин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"В подавляющем большинстве субъектов открыты главные, основные отрасли экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и так далее", – сказал мэр.

Градоначальник добавил, что в ряде регионов страны открыты и услуги торговли.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отметила, что 17 регионов России готовы к тому, чтобы начать реализацию первого этапа снятия ограничений. К такому выводу пришли исходя из коэффициента распространения коронавируса. Поэтапный выход из режима самоизоляции начнет с 1 июня и туристическая отрасль.

В ряде регионов уже начали постепенное ослабление ограничительных мер. В частности, в Крыму с 18 мая требования по самоизоляции изменили юридический статус, став рекомендациями. Кроме того, предприятия некоторых отраслей смогли возобновить свою работу.

Промышленные и строительные компании перезапустили свое производство с 12 мая и в Москве. Однако, по словам руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, говорить об ослаблении режима самоизоляции пока рано.