Собянин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сергей Собянин назначил Татьяну Минееву уполномоченным по защите прав предпринимателей в столице. Указ о ее назначении был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Татьяну Минееву на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве", − сказано в тексте документа. Уточняется, что служебный контракт с Минеевой заключен сроком на пять лет.

Ранее мэр Москвы назначил главу управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы. Эту должность заняла Галина Агафонова. Она сменила Владимира Регнацкого, который стал главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.