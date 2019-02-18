Собянин назначил главу управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин назначил Галину Агафонову начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей столицы. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Назначить Агафонову Галину Александровну на должность начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы", − сказано в тексте документа. Уточняется, что служебный контракт с ней был заключен на срок полномочий мэра Москвы. Кроме того, Агафонову освободили от должности первого замначальника данного управления, которую она занимала с апреля прошлого года.
31 января мэр Москвы назначил Галину Агафонову и.о. начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей. На этом посту она сменила Владимира Регнацкого, который стал главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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