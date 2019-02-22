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17:52

Собянин продлил переходный период по налогу на имущество для бизнеса

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

17:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон о продлении переходного периода по налогу на имущество для бизнеса. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Закон разработан для недопущения резкого роста налоговой нагрузки на организации при исчислении налога на имущество организаций в 2019 году и дальнейшие налоговые периоды. Он определяет следующие размеры налоговых ставок в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость: 1,6 процента – в 2019 году, 1,7 процента – в 2020, 1,8 – в 2021, 1,9 – в 2022, 2 – в 2023 и последующие налоговые периоды.

Закон действует со дня его официального опубликования. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Мэр внес этот документ на рассмотрение Мосгордумы 8 февраля. 20 февраля он был принят.

В 2019 году в Москве в перечне недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости, – более 25 тысяч нежилых зданий и порядка 5 тысяч нежилых помещений в многоквартирных домах.

Согласно Налоговому кодексу РФ, ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов страны. При этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может быть больше двух процентов.

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

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