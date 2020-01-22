Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин открыл новый цех Московского эндокринного завода.

В запуске нового производства принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Перед открытием мэр столицы поздравил Мантурова с переназначением на должность главы ведомства.

"Денис Валентинович, хотел поздравить вас с назначением в должность министра. Очень важная должность, и огромное спасибо за то, что вы уделяете такое внимание развитию промышленности Москвы. Сегодня мы находимся на Московском эндокринном заводе. Важнейшее предприятие с точки зрения импортозамещения и реального обеспечения наркотическими и психотропными веществами нашей медицины, московского здравоохранения, аптек, обеспечения больных онкологией, обезболивающими лекарствами", – сказал глава города.

По словам Собянина, доля предприятия на отечественном рынке наркотических и психотропных препаратов составляет 95%. Он также отметил, что большая часть продукции представляет собой жизненно важные лекарства, которые необходимы людям и замены которым нет.

"И очень важно: сегодня вы заняли такую лидирующую позицию в этой области – 95% производите психотропных и наркотических веществ в стране. Это буквально за несколько лет благодаря поддержке министерства промышленности, благодаря совместному соглашению, статусу промкомплекса. Я доволен, что мы взаимные обязательства выполняем. Завод продолжает развиваться", – рассказал мэр, общаясь с представителями завода.

Московский эндокринный завод (МЭЗ) создан в мае 1943 года на базе Московского мясокомбината имени Микояна. В условиях военного времени завод сумел быстро наладить выпуск инсулина, миоля, тиреодина, производство которых осуществлялось из сырья крупного рогатого скота.

В 1960-х годах на заводе организовали производство пантокрина – "эликсира здоровья и долголетия" – из пантов марала. С этого времени эмблемой предприятия стал силуэт благородного оленя.

До конца 1980-х завод был крупнейшим отечественным производителем препаратов из сырья животного происхождения. В 1990-е, после прекращения поставок сырья из бывших советских республик, предприятие сделало ставку на развитие собственного производства обезболивающих и других жизненно важных препаратов.

Сейчас ФГУП "Московский эндокринный завод" является лидером фармацевтической отрасли России и крупнейшим по численности сотрудников фармацевтическим предприятием в Москве.

Предприятие расположено в Нижегородском районе на улице Новохохловской, доме 25. Также у МЭЗ есть 2 филиала: "Лефортовский" – на шоссе Энтузиастов в Москве и "Почеп" – в Брянской области.

Наряду с анальгетиками завод производит широкий спектр препаратов противовоспалительного и метаболического действия, которые применяются в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и психоневрологической практике, анестезиологии.

В частности, там производят глазные капли "Тауфон", противовирусные таблетки "Римантадин", назальные капли "Нафтизин", ноотропное средство "Фенибут" и другое. 70 процентов производимых МЭЗ препаратов входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Производство соответствует международному стандарту качества GMP. Объем выпуска продукции по итогам 2019 года достиг 3,72 миллиарда рублей. На предприятии работает более тысячи человек.

С 2016 года предприятие реализует масштабную программу развития и освоения выпуска новых видов продукции, в которую инвестировано свыше двух миллиардов рублей. В 2019 году в рамках этой программы была завершена масштабная реконструкция и техническое перевооружение двух заводских цехов.

Цех по производству трансдермальных терапевтических систем (пластырей) и трансмукозальных (накладываемых на слизистую оболочку полости рта) пленок ввели в эксплуатацию в мае 2019 года. Объем инвестиций в реконструкцию составил 140,3 миллиона рублей. Там установили новое оборудование, планируется увеличить число работников с 12 до 27 человек.

В январе 2020 года ввели в эксплуатацию цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов/глазных капель. Объем инвестиций в проект составил 1,2 миллиарда рублей. В цехе также установили новое оборудование, создано 90 высокотехнологичных рабочих мест.

В настоящее время Московский эндокринный завод продолжает работы по реконструкции и техническому перевооружению филиала "Лефортовский" на шоссе Энтузиастов, которые планируется завершить до 2022 года. В цехах филиала планируется организовать производство твердых лекарственных форм (таблеток и капсул).

В филиале "Почеп" в Брянской области ведется создание мощностей по производству отечественных активных фармацевтических субстанций из сырья животного и растительного происхождения, субстанций, получаемых методами химического и биотехнологического синтеза, а также медицинских изделий.