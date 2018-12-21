Собянин утвердил планировки территорий районов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проекты планировки территорий в Красносельском районе и в Орехове-Борисове Южном. Документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Первый проект затронет 3,93 гектара территории у пересечения 1-го Красносельского переулка с улицей Верхняя Красносельская и Третьим транспортным кольцом. Размещения объектов капитального строительства проект не предполагает.
23,1 гектара в Орехове-Борисове Южном ограничены улицами Воронежская, Генерала Белова, Ясеневская и Каширским шоссе. По постановлению, там появятся объекты общественного и коммунального назначения. Территория находится в пешей доступности от станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии метро.
В ноябре мэр утвердил проект планировки территории около поселка Коммунарка поселения Сосенское в ТиНАО. На 112,75 гектарах земли будут располагаться многофункциональный больничный комплекс, две дошкольные образовательные и общеобразовательные организации. Кроме того, там разместят общественные и социально значимые объекты.
Согласно еще одному проекту планировки, территорию благоустроят в Дорогомилове. Там построят общественно-жилой комплекс общей площадью более 194 тысяч квадратных метров. На этом месте будут жилая застройка, объекты общественного и социального значения, школа и дошкольное образовательное учреждение, парковка.
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