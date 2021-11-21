Собянин заявил о двукратном снижении количества мигрантов на стройках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество мигрантов на столичных стройках уменьшилось более чем в два раза, однако объемы жилищного строительства в городе с 2016 года увеличились почти вдвое, сообщил Сергей Собянин.

"Мы видим снижение миграционного потока с одной стороны, с другой – объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Но при этом стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, столичные власти реализуют политику замещения мигрантов в ключевых городских проектах, поскольку российские специалисты, в том числе из регионов, обладают высоким уровнем квалификации и возможностями организации труда.

"На наших стройках все больше и больше внедряются новые строительные технологии, новые подходы, индустриализация строительства", – добавил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что количество мигрантов, работающих на стройках домов в рамках программы реновации в Москве, необходимо уменьшить. Также градоначальник порекомендовал подрядчикам наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.