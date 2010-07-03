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Москва 24

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Общество

14:37

Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников ФНС

мэр Москвы Сергей Собянин праздники общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников налоговых органов.

"Поздравляю с профессиональным праздником работников налоговой службы! На самом деле от вашей работы зависит благополучие каждого человека. Бюджетники получают зарплату, пенсионеры и льготники – выплаты, развивается город", – написал мэр на своей странице в Twitter.

Также мэр отметил, что ФНС получила новое здание в Москве на улице Большой Черкизовской.

"Шесть инспекций, которые раньше были по разным адресам, переедут в два больших комфортных корпуса", – рассказал Собянин.

Мэр пожелал успехов всем сотрудникам Федеральной налоговой службы.

В сентябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса с персональными данными россиян. Он соединит в себе данные с разных ведомств. Оператором системы выступит ФНС России. В ресурс будут вводиться базовые данные россиян – фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, семейное положение, СНИЛС, ИНН и другая информация.

Ожидается, что создание федерального ресурса улучшит качество принимаемых решений в области государственного и муниципального управлений, обеспечит достоверность информации о населении, а также поможет в разы сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.

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