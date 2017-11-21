Сергей Собянин назначил главу управы Капотни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил Павла Горбатова главой управы столичного района Капотня.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы. Служебный контракт с Горбатовым заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее эту должность занимал Виктор Жуков. 20 ноября он был освобожден от должности по собственной инициативе.

Накануне мэр также провел и другие кадровые перестановки. Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Андрея Киселева на должность главы управы Рязанского района столицы.

Кроме этого, столичный градоначальник подписал распоряжение о назначении Юрия Сугакова на должность главы управы столичного района Коптево.