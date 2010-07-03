Глава ЦИК обсудила с Собяниным избирательную кампанию

13:16
13:16
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обсудила с Сергеем Собяниным избирательную кампанию 2019 года. Об этом она сообщила в ходе заседания ЦИК, сообщает Агентство "Москва".
Памфилова также отметила, что ранее прошла встреча со всеми кандидатами от КПРФ на выборы в Мосгордуму. На встрече кандидаты высказали предложения, претензии и жалобы в адрес окружных комиссий и Мосгоризбиркома.
"Мы предметно обсудили все жалобы, предложения. И Сергей Семенович дал поручение отрабатывать все эти предложения и взял это под личный контроль. Встреча прошла не просто так. Мы контролируем, отслеживаем ход каждого обращения", – сказала Памфилова.
Глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова подтвердила, что встреча градоначальника с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ состоялась.
По словам Памфиловой, заседание научно-экспертного совета при Центризбиркоме, в ходе которого члены ЦИК совместно с экспертами обсудят ход избирательной кампании, состоится 27 августа, начало – в 14:00.
"И не только членов научно-экспертного совета. Помимо этого, мы приглашаем всех критиков нашей позиции, всех, у кого есть, что сказать", – добавила глава ЦИК.
"Мосгорсправка": электронное голосование
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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