Глава ЦИК обсудила с Собяниным избирательную кампанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обсудила с Сергеем Собяниным избирательную кампанию 2019 года. Об этом она сообщила в ходе заседания ЦИК, сообщает Агентство "Москва".

Памфилова также отметила, что ранее прошла встреча со всеми кандидатами от КПРФ на выборы в Мосгордуму. На встрече кандидаты высказали предложения, претензии и жалобы в адрес окружных комиссий и Мосгоризбиркома.

"Мы предметно обсудили все жалобы, предложения. И Сергей Семенович дал поручение отрабатывать все эти предложения и взял это под личный контроль. Встреча прошла не просто так. Мы контролируем, отслеживаем ход каждого обращения", – сказала Памфилова.

Глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова подтвердила, что встреча градоначальника с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ состоялась.

По словам Памфиловой, заседание научно-экспертного совета при Центризбиркоме, в ходе которого члены ЦИК совместно с экспертами обсудят ход избирательной кампании, состоится 27 августа, начало – в 14:00.

"И не только членов научно-экспертного совета. Помимо этого, мы приглашаем всех критиков нашей позиции, всех, у кого есть, что сказать", – добавила глава ЦИК.

"Мосгорсправка": электронное голосование

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.